Falcon Age: Falkenabenteuer auf PS4 und PSVR gestartet - 4Players.de

Outerloop Games hat sein Action-Adventure Falcon Age am 9. April 2019 für PlayStation 4 und PlayStation VR veröffentlicht. Im PlayStation Store schlägt der Download mit 19,99 Euro zu Buche. Auf dem PlayStation Blog schreibt Creative Director Chandana Ekanayake über das Design des Falken und die Inspiration zum Spiel: "Unser Falkendesign kombiniert mehrere Greifvogeltypen miteinander. Sie ist so groß wie ein Goldadler, kämpft wie ein Habicht, ähnelt einem Keilschwanzadler, hat teilweise eulenartige Gefiederbüschel und besitzt die Neigungen eines Falken. Sie ist eine der letzten ihrer Art in unserer Welt, daher wollten wir ihr ein einzigartiges Aussehen für die Geschichte verpassen. Gleichzeitig sollte sie sich auch optisch während des Gameplays vom Himmel und den Wüstenlandschaften abheben.Eine der frühen Inspirationen zu Falcon Age hatten wir aus Videos, in denen Goldadler große Bergziegen jagen. Das führte uns zu Recherchen über die Falknerei und schließlich zu der Idee, einen Falken als Haustier zu haben. Um diese Kernidee herum haben wir dann die Mechaniken und das Gameplay gebaut. Wir hatten früh einen groben Prototyp entwickelt, um unsere Ideen auszuprobieren.Als wir zum ersten Mal erfolgreich in virtueller Realität nach dem Vogel gepfiffen und gesehen hatten, wie sich von seinem Anflug aus der Ferne bis zur Landung auf unserer Hand sein Maßstab verändert hat, wussten wir, dass wir dabei waren, etwas zu erschaffen, was der Kern eines einzigartigen Spiels werden könnte." Mehr dazu auch auf der offiziellen Website und im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer