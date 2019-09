Falcon Age: Falkenabenteuer mit und ohne VR im Epic Games Store gestartet - 4Players.de

Ob oder wie lange ein Exklusiv-Deal Bestand hat, wird in der Pressemitteilung noch nicht verraten. Wer mit VR-Unterstützung spielen möchte, muss im Hintergrund Im April hatte Outerloop Games sein Action-Adventure Falcon Age bereits für PlayStation 4 und PlayStation VR veröffentlicht - nun sind auch PC-Besitzer an der Reihe. Die Umsetzung fürs klassische Monitor-Spiel sowie für Oculus Rift, Rift S, HTC Vive und Valve Index ist vorerst nur im Epic Games Store zu finden.Ob oder wie lange ein Exklusiv-Deal Bestand hat, wird in der Pressemitteilung noch nicht verraten. Wer mit VR-Unterstützung spielen möchte, muss im Hintergrund ähnlich wie bei Tetris Effect die Oculus-App oder SteamVR laufen lassen, da der Epic Games Launcher keine eigene VR-Einbindung anbietet. Nützliche Tipps zum Betrieb von Virtual-Reality-Titeln aus Epics Store gibt es übrigens auf Windowscentral.com

Der PC-Trailer verspricht neue Inhalte wie "ein neuer Kampf- und Balance-Pass", frische Vogel-Skins sowie "allgemeine Verbesserungen der Lebensqualität". Zur offiziellen Website geht es hier.



"Features: Take back your life: Rebel against robot colonisers and reclaim your culture

Bond with a bird companion: Name, pet, feed, teach, and dress up your falcon.

Hunt with your falcon: Various animals roam the land and can be hunted for precious materials.

Craft falcon snacks: Farm, hunt, and cook snacks to feed, buff, heal and strengthen your falcon

Accessorize your falcon: Make your falcon look dreamy with different hats and scarves. -also equipment for gameplay like sonar and armor.

Fight robot colonisers: Use your trusty stun baton to fight off drones and robots with the help of your falcon."



"Unser Falkendesign kombiniert mehrere Greifvogeltypen miteinander. Sie ist so groß wie ein Goldadler, kämpft wie ein Habicht, ähnelt einem Keilschwanzadler, hat teilweise eulenartige Gefiederbüschel und besitzt die Neigungen eines Falken. Sie ist eine der letzten ihrer Art in unserer Welt, daher wollten wir ihr ein einzigartiges Aussehen für die Geschichte verpassen. Gleichzeitig sollte sie sich auch optisch während des Gameplays vom Himmel und den Wüstenlandschaften abheben. Auf dem PlayStation Blog schrieb Creative Director Chandana Ekanayake seinerzeit über das Design des Falken und die Inspiration zum Spiel:"Unser Falkendesign kombiniert mehrere Greifvogeltypen miteinander. Sie ist so groß wie ein Goldadler, kämpft wie ein Habicht, ähnelt einem Keilschwanzadler, hat teilweise eulenartige Gefiederbüschel und besitzt die Neigungen eines Falken. Sie ist eine der letzten ihrer Art in unserer Welt, daher wollten wir ihr ein einzigartiges Aussehen für die Geschichte verpassen. Gleichzeitig sollte sie sich auch optisch während des Gameplays vom Himmel und den Wüstenlandschaften abheben.

Eine der frühen Inspirationen zu Falcon Age hatten wir aus Videos, in denen Goldadler große Bergziegen jagen. Das führte uns zu Recherchen über die Falknerei und schließlich zu der Idee, einen Falken als Haustier zu haben. Um diese Kernidee herum haben wir dann die Mechaniken und das Gameplay gebaut. Wir hatten früh einen groben Prototyp entwickelt, um unsere Ideen auszuprobieren.Als wir zum ersten Mal erfolgreich in virtueller Realität nach dem Vogel gepfiffen und gesehen hatten, wie sich von seinem Anflug aus der Ferne bis zur Landung auf unserer Hand sein Maßstab verändert hat, wussten wir, dass wir dabei waren, etwas zu erschaffen, was der Kern eines einzigartigen Spiels werden könnte."