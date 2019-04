Paper Beast: Bizarres Erkundungsabenteuer des Another-World-Schöpfers für PSVR und PS4 angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Paper Beast (PS4) Screenshot - Paper Beast (PS4) Screenshot - Paper Beast (PS4) Screenshot - Paper Beast (PS4) Screenshot - Paper Beast (PS4)

Eric Chahi ( Another World From Dust ) und sein Team bei Pixel Reef haben das in einer unerforschten, künstlichen Datenwelt spielende Erkundungsabenteuer Paper Beast für PlayStation VR und PlayStation 4 angekündigt. Die Virtual-Reality-Variante soll 2019, die PS4-Fassung 2020 erscheinen.Zum Inhalt heißt es: "Paper Beast lässt furchtlose Abenteurer eine blühende virtuelle Welt erforschen, in der Umwelt und skurrile Tiere sich aus verlorenem Code und vergessenen Daten unabhängig voneinander entwickelt haben. Spieler folgen einer unausgesprochenen Geschichte, um mit einer faszinierenden Fauna zu interagieren, die ihr Verhalten an die Aktionen der Spieler anpasst. Paper Beast nutzt VR-Technologie, um Spielern ein fesselndes und poetisches Gameplay-Erlebnis zu bieten, dessen Kernstück ein tiefgründiges Simulationssystem ist."Auf dem PlayStation Blog schreibt Chahi über die Idee und Motivation von Paper Beast: "In den Tiefen eines riesigen Datenservers hat sich ein Ökosystem gebildet. In den vergessenen Winkeln des Internets haben sich im Laufe der Jahrzehnte Unmengen an verlorenem Code und Algorithmen angesammelt. Und es hat sich eine kleine, abgeschottete Oase des Lebens gebildet. Das ist die Idee hinter Paper Beast.Vor ein paar Jahren habe ich mit dem Physiksystem der Unity Engine herumgespielt, da ich ein paar coole neue Gameplay-Elemente testen wollte. In meinem Kopf schwirrten Ideen zu Big Data, massiven Datenmengen, herum. Wie ihr wisst, habe ich schon immer unglaublich viel Spaß daran gehabt, neue Konzepte und kreatives Neuland zu erkunden. Das war auch meine Motivation für Another World, das ich 1991 für den Amiga entwickelte. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer