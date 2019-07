Paper Beast: Trailer zeigt neue Eindrücke aus der Spielwelt - 4Players.de

Pixel Reep hat ein neues Video zu seinem explorativen Abenteuerspiel Paper Beast veröffentlicht, in dem man eine fremde Welt in der virtuellen Realität mit PSVR erkundet. Für das Spiel zeichnet Eric Chahi verantwortlich, der nicht nur das Studio leitet, sondern vor allem für den Klassiker Another World Bekanntheit als Spieledesigner erlangte.Er beschreibt das Konzept von Paper Beast wie folgt: "Stell dir vor, du landest auf Neuland, du gehst voran, aber weißt nicht wohin. Interaktionen bringen dich weiter und am Ende hast du einen natürlichen Überblick."In der Pressemitteilung heißt es: "Paper Beast lässt unerschrockene Spieler eine aufblühende virtuelle Welt entdecken, in der sich die Umgebung und die skurrilen Tiere unabhängig von verlorenem Code und vergessenen Daten weiterentwickelt haben. Spieler folgen einer unausgesprochenen Erzählung und interagieren mit einer faszinierenden Tierwelt, die ihr Verhalten an die Aktionen der Spieler angleicht."Letztes aktuelles Video: Teaser Video