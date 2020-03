Paper Beast: Traumartige Odyssee auf PlayStation VR gestartet

Das VR-Abenteuer Paper Beast von Eric Chahi ( Another World From Dust ) erscheint heute für PlayStation VR zum Preis von 29,99 Euro. In einer "traumartigen Odyssee" darf man ein mysteriöses Ökosystem erkunden, entweder im Story-/Abenteuer-Modus oder im Sandbox-Modus als Experimentierkasten. Unser Test befindet sich in Arbeit.Die Entwickler beschreiben Paper Beast so: "Zwei Modi sind für Paper Beast verfügbar: der Abenteuer Modus, bei dem Spieler die traumartige Welt erkunden, die von faszinierenden Kreaturen bewohnt wird, sowie der Sandbox Modus, ein beinahe unendlicher Raum für Experimente. Als erster Entdecker dieses unberührten Landes, werden Spieler herausfinden, dass die Interaktion mit dieses Kreaturen Hauptaspekt des Gameplays ist. Während sie im Spiel voranschreiten, wird ihnen die Zusammenarbeit mit der Fauna dabei helfen die Umgebung zu formen, Hindernisse zu überwinden und Umgebungsrätsel zu lösen. Der Sandbox Modus ähnelt einer God-Game Erfahrung, bei der das Experimentieren und das Ökosystem eine wichtige Rolle spielen. Der Spieler kann das Terrain formen, mit dem Wetter spielen und mit Kreaturen und Pflanzen interagieren. Alle Konsequenzen werden in Echtzeit von der Engine berechnet, die Paper Beast antreibt."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer