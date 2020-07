Paper Beast: Surreales Adventure vom Another-World-Schöpfer hat einen Termin für PC-VR

Das surreale VR-Adventure Paper Beast ist zunächst nur für PSVR veröffentlicht worden ( zum Test ) - heute hat der Titel von Eric Chahi ( Another World From Dust ) aber auch einen Termin für Steam, Viveport und den Oculus-Store bekommen. Am Freitag, 24. Juli soll das Spiel für Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive sowie Windows Mixed Reality erscheinen.Passend dazu wurde ein neues "Dev-Diary-Video" zum Spiel veröffentlicht. Die ursprüngliche PlayStation-VR-Version des Spiels ist derzeit vergünstigt (-35%) erhältlich. Zudem gibt es jetzt auch eine kostenlose PSVR-Demo.- Kontinuierlichen Move-Support- Verbesserte Grafik- Größere Sandbox-Umgebung- Erweitertes Ökosystem, das jetzt eine evolvierende Vegetation bietet- Eine größere Anzahl an Instanzen, die weitere Kombinationsmöglichkeiten bieten- Eine neue Kreatur- Neue Gameplay-Kniffe'Die PC-Version bietet eine verbesserte Version von Paper Beast, in der fast alle Elemente des Spiels erweitert wurden. Zudem unterstützt die PC-Version kontinuierlichen, kompromisslosen Move-Support, worauf wir besonders stolz sind. Außerdem haben wir viel Arbeit in das Rendering des Wassers und Sandes gesteckt. Man kann jetzt Unruhen an der Wasseroberfläche, sowie den Wind, der durch den Sand gleitet, erkennen. Somit kann man jetzt noch tiefer in die Welt von Paper Beast eintauchen', sagt Eric Chahi, Gründer von Pixel Reef."