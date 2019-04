Liberated: Dystopisches Tech-Noir-Abenteuer für PC, PS4, Xbox One und Switch im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC)

Atomic Wolf, L.INC und Walkabout haben den dystopischen Comic-Roman Liberated für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) angekündigt, den die Macher selbst folgendermaßen beschreiben: "Liberated ist ein interaktiver, dystopischer Comicroman, der sich auf den Seiten eines Comicbuches abspielt. Das Spiel besteht aus 4 Kapiteln – Comicbücher zeigen die Geschichte aus der Perspektive verschiedener Charaktere.Die Handlung spielt in einer dunklen Welt in der nahen Zukunft, in der Technologie gegen Menschen eingesetzt wird. Unter dem Vorwand, Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, werden die Grundrechte der Bürger verletzt und die Behörden verwenden moderne Technologie, um die Menschen zu manipulieren. Die Menschen werden auf verschiedenste Art und Weise ausspioniert: über soziale Medien, Überwachungskameras, Online-Käufe, Geräteortung und vieles mehr. Liberated dreht sich auch um Autoritarismus, wie dieser in einer demokratischen Gesellschaft aufkeimt, sich schleichend entwickelt und diese schließlich verschlingt." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer