Liberated: Spielszenen aus dem Tech-Noir-Abenteuer für PC, Switch, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC) Screenshot - Liberated (PC)

Atomic Wolf, L.INC und Walkabout haben ein neues Video mit Spielszenen aus ihrem dystopischen Comic-Roman Liberated veröffentlicht, der in Kürze auf PC ( Steam GOG ) und Nintendo Switch sowie später auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "Liberated ist eine interaktive Graphic Novel und verbindet das klassische Comic-Erlebnis mit einem Videospiel - es entsteht eine Erzählung voller Entscheidungen, Side-Scroller-Action, wilder Schießereien, Schleichetappen und Rätseln, die nahtlos von Panel zu Panel übergehen.Liberated spielt in der nahen Zukunft und handelt von einer Tech-Noir-Gesellschaft, in der sich ein neuer Autoritarismus auszubreiten droht. Die Macht der Konzerne, staatliche Desinformationskampagnen, Überwachungsapparate und die Ausbeutung persönlicher Daten haben eine Welt der Grautöne geschaffen, in der es weder Richtig noch Falsch zu geben scheint. In Liberated ist die Wahrheit relativ und Spieler werden beide Seiten der Geschichte erleben.""Wir möchten mit Liberated eine Erfahrung schaffen, die zum Nachdenken anregt, und beziehen uns auf eine sehr reale und vertraute Thematik", so Mark Czerniak, Creative Director bei Atomic Wolf. "Liberated eröffnet schwierige Fragen über moderne Technologie, die Kontrolle über Informationen und wie diese Kontrolle den Aufstieg von Autoritarismus ermöglichen kann.""Es ist auch der Beginn unserer eigenen Revolution digitaler Comics - bedeutsame Interaktionen, ein vielfältiges Gameplay, Entscheidungen und Konsequenzen", so Robert Purzycki, Gründer von Walkabout. "Unser Framework einer spielbaren Graphic Novel könnte kreative Menschen aus der Videospiel- und Comic-Szene zur Zusammenarbeit an eigenen Projekten inspirieren. Das ist unser Traum!"