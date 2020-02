Liberated: Ausführliche Spielszenen aus der spielbaren "Graphic Novel"

Die Entwickler von Liberated haben ein neun Minuten langes Video aus der spielbaren "Graphic Novel" veröffentlicht (siehe unten). In dem Videomaterial sieht man, wie die Hauptfigur Barry Edwards in das Hauptquartier der Rebellengruppe "Liberated" gebracht wird, nachdem er von einem Mitglied der Rebellen aufgegriffen wurde. Zu sehen sind u.a. die nahtlosen Übergänge zwischen Story und Spielgeschehen in der ersten Infiltrationsmission.Das Spiel wird im Laufe des Jahres zeitexklusiv auf Nintendo Switch erscheinen. Kurz darauf wird die PC-Umsetzung via Steam und GOG.com folgen. Im Anschluss werden PS4 und Xbox One versorgt. Auf der gamescom 2019 hinterließ das Spiel einen sehr guten Eindruck ( zur Vorschau )."Liberated von Atomic Wolf kombiniert Cyberpunk, handgezeichnete Graphic Novels, Interaktivität und Action zu einem nahtlosen Spielerlebnis. Die SpielerInnen blättern zwischen den Seiten und müssen sich schleichend, schießend und hüpfend in Side-Scrolling-Abschnitten beweisen. Währenddessen gilt es, stets alle Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, um die Wahrheit herauszufinden."Letztes aktuelles Video: Spielszenen