Liberated: Spielbare Graphic Novel erscheint Anfang Juni zuerst auf Switch

Der Releasetermin auf Switch steht fest: Liberated von Atomic Wolf und Walkabout Games wird am 2. Juni 2020 für die Nintendo-Konsole erscheinen (Preis: 19,99 Euro). Die spielbare "Graphic Novel" wird zeitexklusiv auf Switch zur Verfügung stehen. Kurz darauf wird die PC-Umsetzung via Steam und GOG.com folgen. Im Anschluss werden PlayStation 4 und Xbox One versorgt. Auf der gamescom 2019 hinterließ das Spiel einen sehr guten Eindruck ( zur Vorschau )."Liberated von Atomic Wolf kombiniert Cyberpunk, handgezeichnete Graphic Novels, Interaktivität und Action zu einem nahtlosen Spielerlebnis. Die SpielerInnen blättern zwischen den Seiten und müssen sich schleichend, schießend und hüpfend in Side-Scrolling-Abschnitten beweisen. Währenddessen gilt es, stets alle Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, um die Wahrheit herauszufinden."Im März hatten wir ein zweiteiliges Interview mit den Entwicklern über Comics 2.0, Cyberpunk-Realität und die Spielzeit ( Interview Teil #1 ) sowie über die Zusammenarbeit mit Nintendo und die Zeitexklusivität auf Switch ( Interview Teil #2 ) geführt.Letztes aktuelles Video: Switch Release Date Trailer