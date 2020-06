Liberated: Enhanced Edition für PC angekündigt, Switch-Version erhält Update

Atomic Wolf hat bei der Future Games Show angekündigt, dass die dystopische Graphic Novel Liberated im Juli für den PC erscheinen wird - in Form einer verbesserten Umsetzung. Versprochen werden eine komplette Vertonung der englischen Texte, hochauflösende Texturen, eine verbesserte Beleuchtung, 4K und eine Unterstützung für Ultra Widescreen Monitore. Darüber hinaus wird man am PC alternativ zum Gamepad auch mit Maus und Tastatur loslegen können. Hohe Aktualisierungsraten von 144Hz und mehr soll die PC-Version ebenfalls bieten, falls man entsprechende Monitore besitzt.Gleichzeitig wurde auch ein Update für die Switch-Version in Aussicht gestellt, mit dem das Voice Over auch in der Fassung für Nintendos Hybrid-Konsole Einzug hält und die Performance verbessert werden soll. Es dürfte etwa gleichzeitig mit der PC-Umsetzung ausgeliefert werden, für die es allerdings noch keinen konkreten Termin gibt.Alice hat Liberated im Test als "Dystopische Langeweile in Comicform" beschrieben und der Schlaftablette eine Wertung von 58% verpasst. Wer sich selbst einen Eindruck vom Spiel und der PC-Version verschaffen möchte, findet bei Steam eine Demo Letztes aktuelles Video: PC-Ankuendigungs-Trailer