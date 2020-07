Liberated: Erweiterte PC-Fassung erscheint am 30. Juli

Der Termin der PC-Version von Liberated steht fest. Die spielbare Visual Novel, die bisher nur auf Switch verfügbar ist, wird am 30. Juli 2020 für 18,99 Euro bei Steam und GOG.com erscheinen. In beiden Stores ( GOG.com Steam ) kann eine Sneak-Peek-Demo runtergeladen werden. Die PC-Version bietet visuelle Verbesserungen gegenüber der Switch-Fassung und zwei (kostenlose) DLC-Kapitel mit englischer Sprachausgabe.Versprochen werden eine komplette Vertonung der englischen Texte, hochauflösende Texturen, eine verbesserte Beleuchtung, 4K und eine Unterstützung für Ultra Widescreen Monitore. Darüber hinaus wird man am PC alternativ zum Gamepad auch mit Maus und Tastatur loslegen können.Auf der Switch konnte das Spiel im Test aber nicht überzeugen. Alice schrieb : Ich liebe Videospiele, ich liebe Comics. Wieso also die geliebten Medien nicht miteinander kombinieren? Diesen Versuch starten die polnischen Entwickler Atomic Wolf mit Liberated. Zunächst auf Switch, dann auf PC und Konsolen, findet die Geschichte als auch die Sidescroller-Action stets in Comic-Panels statt. Ob diese Kombi gelungen ist, lest ihr im Test Letztes aktuelles Video: PCAnkündigungsTrailer