Liberated: Enhanced Edition: Erweiterte Switch-Fassung des Cyberpunk-Abenteuers erschienen

Das von der Kritik hoch gelobte Spiel "Liberated" mit Verbesserungen in Gameplay und Inhalt

Volle englische Sprachvertonung - jetzt könnt ihr das Spiel mit gesprochenen Dialogen genießen

2 kurze DLC-Geschichten - "For the Homeland" & "Glory to the Heroes".

Am 3. Dezember 2020 haben Atomic Wolf, L.INC und Walkabout das dystopische Comic-Abenteuer Liberated (zum Test ) als Enhanced Edition für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 10. Dezember ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,99 Euro statt 19,99 Euro).Die Liberated: Enhanced Edition beinhaltet laut Hersteller:In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen in einer schönen, neuen Welt. Die unbestreitbare Wahrheit und persönliche Freiheiten sterben aus. Die Revolution naht. Erhebe dich in diesem blutbefleckten Kampf für ein Land der Freien. Vergiss alles, was du über Comics weißt. Tauche ein in eine dunkle, vom Regen durchnässte Stadt. Sei gewieft, hacke das System, schleiche und löse Rätsel. Und verteile malerische Kopfschüsse für die Gerechtigkeit, wenn es hart auf hart kommt. Schau, wie sich handgezeichnete Kunst und Action auf den Seiten dieser Cyberpunk-Geschichte im Noir-Stil verbinden."Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition AnkündigungsTrailer Switch