Down to Hell: Dämonischer 2D-Slasher startet in den Early Access - 4Players.de

Aktualisierung vom 23. April 2019, 08:35 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 11. April 2019, 09:20 Uhr:

Inzwischen ist die Early-Access-Fassung von Down to Hell auf Steam erhältlich. Bis zum 25. April wird noch ein Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (8,99 Euro statt 9,99 Euro). Zudem hat man einen neuen Trailer veröffentlicht, der Einblicke in die Story des Dämonen-Slashers geben soll: Red Dev Studio will seinen Dämonen-Slasher Down to Hell am 18. April 2019 in den Early Access auf Steam schicken, wo er bis Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. Zudem ist in Zusammenarbeit mit Qubic Games eine Adaption für Nintendo Switch geplant . Die Entwickler beschreiben Down to Hell als Spiel mit gnadenlosem Soulslike-Schwierigkeitsgrad, Metroidvania-Elementen und Heavy-Metal-Herz. Zudem sei es eine 2D-Antwort auf den Kombo-lastigen Kampfstil von Titeln wie Devil May Cry. Hier aktuelle Spielaufnahmen:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer