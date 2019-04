Neptunia Shooter: Ein Aprilscherz wird zum echten Shoot-em-up - 4Players.de

Es begann als Aprilscherz auf Twitter, doch laut Dualshockers.com wird nun tatsächlich ein Spiel daraus: Das Retro-Shoot-em-up Neptunia Shooter soll noch im Laufe des Jahres für Steam erscheinen. In der Rolle der pixeligen Neptune kämpft man gegen Standardgegner und Bosse wie Iffy, die sich in den kommenden Durchgängen als "Freundes-Charaktere" freispielen lassen.Sie sollen dann Neptunes Projektil-Muster modifizieren - also vermutlich ähnlich wie die Geister-Charaktere in Super Smash Bros. Ultimate funktionieren. Zudem werden weltweite Bestenlisten geboten und Steams "In-Home Streaming". Statt Sprach-Schnipseln soll es lediglich Retro-Lieder zu hören geben. Hier der ursprüngliche Aprilscherz-Tweet:

Think you can dodge this bullet?! 😏



PEW PEW PEW! Welcome to bullet heck! Neptunia Shooter is COMING SOON to PC (Steam®)! pic.twitter.com/Dd1HDEy15y