Utawarerumono: ZAN: Action-Rollenspiel-Ableger der Anime-Saga erscheint im Herbst für PS4 - 4Players.de

Wem das Warten auf die Veröffentlichung von Utawarerumono: Prelude to the Fallen Anfang 2020 in Europa zu lange dauert, kann sich bereits Ende 2019 auf den Action-Rollenspiel-Ableger Utawarerumono: ZAN freuen, den NIS America im Herbst auch hierzulande für PlayStation 4 veröffentlichen will - inklusive Online-Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler und Unmasked Edition im Handel:Spielbeschreibung des Herstellers: "Utawarerumono: ZAN ist ein Brawler, in dem der Spieler die Geschichte von Haku, einem Mann ohne Erinnerungen, sowie einem Konflikt, der das Land zu verschlingen droht, erlebt. Der Spieler hat die Wahl, zwischen 12, aus der Utawarerumono-Serie bekannten, Helden. Jeder einzelne ist mit Fähigkeiten und Stärken ausgestattet, um seine Gegner im Nahkampf zu besiegen. Der Spieler entdeckt im Verlauf der epischen Geschichte einzigartige Schauplätze und vernichtende Spezialattacken." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: A Legend Retold - Ankuendigungs-Trailer