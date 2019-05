Utawarerumono: ZAN: Termin und Charakter-Trailer für das Action-Rollenspiel - 4Players.de

Helden werden sich erheben: Über 12 spielbare Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten

Sammelt die Truppen: Online-Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler.

Die Geschichte hautnah erleben: Dank der animierten Zwischensequenzen kann der Spieler die Geschichte so nah wie nie zuvor erleben."



Screenshot - Utawarerumono: ZAN (PS4) Screenshot - Utawarerumono: ZAN (PS4) Screenshot - Utawarerumono: ZAN (PS4) Screenshot - Utawarerumono: ZAN (PS4) Screenshot - Utawarerumono: ZAN (PS4) Screenshot - Utawarerumono: ZAN (PS4) Screenshot - Utawarerumono: ZAN (PS4) Screenshot - Utawarerumono: ZAN (PS4) Screenshot - Utawarerumono: ZAN (PS4) Screenshot - Utawarerumono: ZAN (PS4)

Das Action-Rollenspiel Utawarerumono: ZAN wird am 13. September 2019 für PlayStation 4 in Europa erscheinen, wie NIS America mitteilt . Zudem hat man ein neues Video veröffentlicht, das einige der bereits aus dem Utawarerumono-Universum bekannten Charaktere vorstellt:Letztes aktuelles Video: Those Who Rise - Charakter-TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "Utawarerumono: ZAN ist ein Brawler in dem der Spieler die Geschichte von Haku, einem Mann ohne Erinnerungen, sowie einem Konflikt der das Land zu verschlingen droht, erlebt. Der Spieler hat die Wahl zwischen 12, aus der Utawarerumono-Serie bekannten, Helden. Jeder einzelne Held ist mit Fähigkeiten und Stärken ausgestattet, um seine Gegner im Nahkampf zu besiegen. Der Spieler entdeckt im Verlauf der epischen Geschichte einzigartige Schauplätze und vernichtende Spezialattacken.Key-Features: