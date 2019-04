Vader Immortal: Eine Star Wars VR-Serie: Interaktive VR-Erzählung auch für Oculus Rift und Rift S - 4Players.de

Bei der Star Wars Celebration 2019 ist angekündigt worden, dass Vader Immortal: Eine Star Wars VR-Serie auch für Oculus Rift und Oculus Rift S erscheinen wird. Bisher wurde die interaktive Virtual-Reality-Erzählung ausschließlich mit Oculus Quest (ohne Kabel, ohne PC, ohne externe Sensoren) in Verbindung gebracht.Die erste Episode der dreiteiligen Reihe soll im Laufe des Jahres erscheinen. In der als interaktive Serie angelegten VR-Erzählung gibt es offenbar auch Action-Einlagen: Darth Vader gegenüberstehen, ihn per Touch-Controller mit dem Lichtschwert in der Hand bekämpfen - das und mehr soll möglich werden.Die Entwickler wollen "eindrucksvolles filmisches Storytelling mit einem effektvollen interaktiven Game" kombinieren: "Erlebe in einer weit entfernten Galaxie die erste Star Wars-Story, die ausschließlich für die virtuelle Realität konzipiert wurde. Tritt zusammen mit Verbündeten ein in Darth Vaders mysteriöse Festung. Dort triffst du auf furchterregende Feinde, unter ihnen der Sith-Lord selbst. Du stehst im Mittelpunkt der Story und die Entscheidung liegt in deiner Hand - zur Erlösung der Galaxie .... oder zu ihrer Zerstörung."Die Hauptfigur von Vader Immortal: Eine Star Wars VR-Serie (Vader Immortal: A Star Wars VR Series) ist der Kapitän des Schmuggelraumschiffes "Windfall", das von den imperialen Streitkräften aufgegriffen und nach Mustafar gebracht wurde. Dort soll der Kapitän auf Darth Vader treffen. In der Geschichte soll man mehr über Darth Vader, seine Absichten mit dem Kapitän und Mustafar erfahren. Im folgenden Trailer wird darüber hinaus der Roboter-Begleiter Zoe vorgestellt Letztes aktuelles Video: Episode 1 - Trailer