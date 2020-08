Unter dem Namen Vader Immortal: A Star Wars VR Series erscheinen alle drei, bisher nur für Oculus-Plattformen erhältlichen Episoden am 25. August auch für PlayStation VR. Das hat Sony u.a. über den PlayStation-Blog bekannt gemacht In Vader Immortal befindet man sich in der Vaders Festung auf Mustafar, wo man die Macht gebrauchen muss, um "uralte Geheimnisse im inneren des Planeten" zu ergründen.Letztes aktuelles Video: PSVR-Trailer