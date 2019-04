Remothered: Going Porcelain: Zweiter Teil der Psycho-Horror-Trilogie erscheint 2020 - 4Players.de

Mit Remothered: Going Porcelain wird der zweite Teil der geplanten Trilogie im nächsten Jahr (2020) für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Der Nachfolger entsteht bei Darril Arts, Stormind Games und Modus Games."Ich bin unglaublich stolz auf den Erfolg von Remothered: Tormented Fathers und die Zusammenarbeit, welche zur Verwirklichung des zweiten Teils der Trilogie führt", sagte Chris Darril, Creative Director von Darril Arts und Remothered. "Macht euch bereit für etwas wirklich Neues und Verrücktes. Etwas von dem man Angst bekommt und um das man weint - zur gleichen Zeit. Seid bereit in eine wirklich tragische Geschichte einzutauchen."Das zweite Kapitel der Psycho-Horror-Reihe spielt in Italien. Weitere Details wurden nicht genannt. Bild- und Videomaterial hat man sich ebenfalls gespart. Remothered: Going Porcelain ist der Nachfolger von Remothered: Tormented Fathers ( zum Test ).