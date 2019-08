Remothered: Going Porcelain: Erste Einblicke in die Fortsetzung des Horrortrips - 4Players.de

Screenshot - Remothered: Going Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Going Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Going Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Going Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Going Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Going Porcelain (PC)

Stormind Games, Darril Arts und Modus Games haben anlässlich der gamescom 2019 erste Einblicke in ihr Psycho-Horrorspiel Remothered: Going Porcelain gewährt. Der Nachfolger von Remothered: Tormented Fathers soll 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.Dazu heißt es von den Machern: "Remothered: Broken Porcelain führt den Spieler in das Ashmann Inn, ein altes Anwesen voller Geheimnisse, Gefahren und kuriosen Bewohnern. Horrorfans lösen komplexe Rätsel während sie das schaurige Hotel erkunden. Das Ashmann Inn birgt jedoch auch Gefahren – angsteinflößende Jäger wandern durch die Hallen des Anwesens. Um zu überleben, müssen Spieler abwägen ob sie sich verstecken sollten oder ob sie sich besser den Bewohnern des Hotels stellen.Fans des ersten Teils der Remothered-Serie werden einige Protagonisten in Remothered: Broken Porcelain wiedererkennen. Neben bekannten Charakteren aus dem Vorgänger werden auch neue spannende Figuren vorgestellt. Verbessertes Gameplay und Storytelling sowie die Einführung von Echtzeit-Cinematics, machen Remothered: Broken Porcelain für Horrorfans und Neulinge zu einer immersiven Erfahrung." Hier erste Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Ankuendigungs-Trailer