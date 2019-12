Remothered: Broken Porcelain: Der Schauplatz des Gruselabenteuers im Trailer - 4Players.de

Im nächsten Jahr wird Remothered: Broken Porcelain für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Im folgenden Trailer wird das "Ashmann Inn", der Schauplatz des Survival-Horrorspiels, kurz vorgestellt. Auch die überaufmerksamen Haushälter sind zu sehen. Die Entwickler versprechen eine psychologische Handlung, alte Bekannte sowie neue Charaktere, "realistischen Überlebenshorror", Stealth-Möglichkeiten und Rätsel. Produktbeschreibung : "Das Ashmann Inn steckt voller Gefahren, doch auch voller Mittel, dagegen anzukämpfen. Untersuche seine Umwelt sorgfältig nach Gegenständen, die dir bei der Erkundung der unheimlichen Schauplätze mit den düsteren Geheimnissen aus einer schrecklichen Vergangenheit helfen. (...) Streife durch die Schatten des Ashmann Inn und nutze alles, was dir zur Verfügung steht, um Gegner abzulenken und geschickt zu entkommen. (...) Herausfordernde Rätsel, erweiterte Geschichte und ein gänsehautauslösender Soundtrack von Komponist Luca Balboni.""Die im Ashmann Inn versteckten Wahrheiten lassen sich nicht leicht aufdecken. Die vielen Geheimnisse sind verschlungen und werden von den drohenden Stalkern bewacht, mächtigen Jägern, die in der Zeit und den Engen seiner Mauern gefanden sind. Zum Überleben brauchst du mehr als schnelle Reaktionen. Strategie und Erfindungsreichtum werden in diesem Gruselabenteuer schnell zum Muss. Sei schlau - wenn du weisst, wann du schleichen, flüchten oder dich Gefahren stellen musst, werden die Jäger schnell zu den Gejagten."