Remothered: Broken Porcelain: Die Charaktere aus dem Horror-Thriller

Indie-Publisher Modus Games stellt die Charaktere aus Remothered: Broken Porcelain im folgenden Trailer näher vor. Das Horror-Abenteuer von Darril Arts und Stormind Games soll ab dem 20. Oktober auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One für Gänsehaut sorgen."Im Trailer lernt die junge Jennifer die Bewohner und Schrecken des mysteriösen abgeschiedenen Berggasthofs Ashmann Inn besser kennen. Während sie sich in ihrem neuen Heim einrichtet, wird sie vor allerlei Herausforderungen gestellt, vom unglaublich kaltherzigen Management des Gasthofs, bis zu der verhüllten Gestalt Porcelain, die angeblich dort herumspukt."Dieses Mal verschlägt es Protagonistin Rosemary Reed in das edle Hotel Ashman Inn, das offenbar vom Overlook Hotel aus Stephen Kings Klassiker The Shining inspiriert wurde. Dort stellt man sich gemeinsam mit dem Hausmädchen Jennifer dem übernatürlichen Schrecken und darf sich ausgehend von den gezeigten Szenen wieder auf vorsichtiges Schleichen sowie "dramatische" Hetzjagden einstellen.Letztes aktuelles Video: AshmannResidentsTrailer