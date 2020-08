Remothered: Broken Porcelain: Story-Trailer: "Whispers"

Indie-Publisher Modus Games hat den Story-Trailer "Whispers" für Remothered: Broken Porcelain veröffentlicht. Das Video dreht sich um die Protagonistin Jennifer und ihre Freundin Lindsay, die sich gegenseitig im Ashmann Inn mit all seinem Grauen unterstützen.Remothered: Broken Porcelain ist der Nachfolger zu Remothered: Tormented Fathers. Das Horror-Abenteuer von Darril Arts und Stormind Games soll ab dem 20. Oktober auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One für Gänsehaut sorgen. Das Spiel kostet auf allen Plattformen 29,99 Euro außer auf Switch (34,99 Euro)."Die im Ashmann Inn versteckten Wahrheiten lassen sich nicht leicht aufdecken. Die vielen Geheimnisse sind verschlungen und werden von den drohenden Stalkern bewacht, mächtigen Jägern, die in der Zeit und den Engen seiner Mauern gefanden sind. Zum Überleben brauchst du mehr als schnelle Reaktionen. Strategie und Erfindungsreichtum werden in diesem Gruselabenteuer schnell zum Muss. Sei schlau - wenn du weisst, wann du schleichen, flüchten oder dich Gefahren stellen musst, werden die Jäger schnell zu den Gejagten."Letztes aktuelles Video: StoryTrailer Whispers