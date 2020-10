Remothered: Broken Porcelain: Der Horrortrip geht weiter

Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC) Screenshot - Remothered: Broken Porcelain (PC)

Am 12. bzw. 13. Oktober 2020 haben Stormind Games, Darril Arts und Modus Games das Survival-Horrorspiel Remothered: Broken Porcelain ab 29,23€ bei vorbestellen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via GOG PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 29,99 Euro. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "größtenteils negativ" sind, zahlt man dank eines zehnprozentigen Launch-Rabatts nur 26,99 Euro, während im eShop 34,99 Euro verlangt werden. Die Konsolenfassungen sind außerdem als Boxversionen im Handel erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "Remothered: Broken Porcelain fungiert sowohl als Prequel als auch als Sequel des Vorgängers. Der Titel dreht sich um die temperamentvolle Jennifer, die ihren neuen Job als junges Dienstmädchen im Ashmann Inn beginnt. Das Hotel stellt sich bald als sehr eigentümlicher Ferienort in den Bergen heraus, der dunkle Geheimnisse birgt und seine Gäste im wahrsten Sinne des Wortes verfolgt. Horror-Fans werden zudem mit Rosemary, der Protagonistin des Originalspiels, wiedervereint. Die Spieler helfen beiden Heldinnen dabei Antworten zu finden, während sie sich vor umherstreifenden Gegnern verstecken.Remothered: Broken Porcelain vertieft die unglaublich atmosphärische, spannende Reihe und gibt Spielern gleichzeitig neue Fähigkeiten an die Hand, um den schrecklichen Horror in Schach zu halten. Neue herstellbare Gegenstände und Mechaniken mit Stealth-Fokus sorgen für entscheidende Gelegenheiten zur Ablenkung und zum Entkommen von Feinden. Diese verschaffen Spielern wertvolle Sekunden beim Lösen von Rätseln, welche die fesselnde Geschichte voranzubringen, die verschiedenen Bewohner des Gasthauses Ashmann zu treffen und um ihr Überleben zu kämpfen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer