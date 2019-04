WarCraft 2: Battle.net Edition nun auch in deutscher Sprache bei GOG.com - 4Players.de

Screenshot - WarCraft 2 (PC) Screenshot - WarCraft 2 (PC)

Ende März sind die beiden Blizzard-Klassiker WarCraft: Orcs & Humans und WarCraft 2 Battle.net Edition in digitaler Form bei GOG.com veröffentlicht worden. Die Echtzeit-Strategiespiele sind einzeln ( WarCraft : 5,29 Euro; WarCraft 2 : 8,89 Euro) oder in einem Paket für 13,29 Euro erhältlich.Während WarCraft: Orcs & Humans nur in englischer Sprache vorliegt, ist bei GOG.com kürzlich auch die deutsche Sprachversion von WarCraft 2 (für alle Besitzer) des Spiels veröffentlicht worden. Zur Installation der deutschen Version klickt man bei GOG Galaxy auf die WarCraft 2 Battle.net Edition und wählt dort "Mehr" aus. Im Anschluss begibt man sich zu den "Einstellungen" und stellt auf die Sprache auf "Deutsch".Die auf GOG.com verfügbare Version von Warcraft: Orcs & Humans wurde für moderne Betriebssysteme optimiert und soll ansonsten dem Original treu geblieben sein. Die WarCraft 2 Battle.net Edition umfasst sowohl das Grundspiel Tides of Darkness (1995) als auch die Erweiterung Beyond the Dark Portal (1996). Darüber hinaus erhält man bei GOG.com Zugriff auf zwei Versionen des Spiels - wie schon bei Diablo auf GOG.com. Die aktualisierte Version von WarCraft 2 unterstützt höhere Auflösungen (bis 4K) und Mehrspielerpartien via LAN. Die klassische Version bietet die ursprüngliche SVGA-Grafik und Spielerzuweisung via Battle.net. Die notwendigen Einstellungen für Router- und Firewall-Ports findet ihr hier Einen Blick auf die aktualisierte und die klassische Version von WarCraft 2 könnt ihr im folgenden Video werfen. Zunächst ist die aktualisierte Variante zu sehen (Intro, Beschreibung und Mission #2 der Ork-Kampagne aus der deutschen Version). Ab 6:08 Min. folgen Eindrücke aus der klassischen Version mit SVGA-Grafik.