Metaverse Keeper: Early-Access-Start des kooperativen Dungeon-Crawlers - 4Players.de

Der kooperative Dungeon-Crawler Metaverse Keeper von Sparks Games ist am 11. April 2019 in den Early Access gestartet, wo er in drei bis sechs Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 17. April ein Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis des 2D-Roguelike-Rollenspiels gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (aktuell sind 61 Prozent der 77 Reviews sind positiv).Auf itch.io kann man sich vor dem Kauf anhand einer kostenlosen Demo selbst ein Bild von den zufallsgenerierten Dungeons machen, die sich sowohl lokal als auch online mit bis zu drei Mitspielern erkunden lassen. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer