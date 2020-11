Metaverse Keeper: Switch-Start des kooperativen Dungeon Crawlers

Am 12. November 2020 haben Sparks Games und CIRCLE Ent. das im April 2019 in den Early Access gestartete und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete 2D-Roguelike-Rollenspiel Metaverse Keeper auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 19. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro).Die Switch-Version soll inhaltsgleich mit der aktuellen PC-Fassung sein. Eine Umsetzung für PlayStation 4 befindet sich ebenfalls in Entwicklung und soll voraussichtlich noch in diesem Jahr an den Start gehen. In Metaverse Keeper erkunden bis zu vier Spieler lokal oder online zufallsgenerierte Dungeons, wo sie Monster bekämpfen, Beute sammeln und Waffen verbessern.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch