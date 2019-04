KARDS: Ehemalige EVE-Online-Entwickler starten Sammelkartenspiel im Zweiten Weltkrieg - 4Players.de

Screenshot - KARDS (PC) Screenshot - KARDS (PC) Screenshot - KARDS (PC) Screenshot - KARDS (PC) Screenshot - KARDS (PC) Screenshot - KARDS (PC) Screenshot - KARDS (PC) Screenshot - KARDS (PC)

Das von ehemaligen EVE-Online -Entwicklern gegründete Indie-Studio 1939 Games hat sein im Zweiten Weltkrieg verortetes Sammelkartenspiel KARDS am 12. April 2019 in den Early Access auf Steam geschickt. Der von Anfag an auf Free to play setzende Titel (zur offiziellen Website ) bietet sowohl Duelle gegen die KI als auch gegen andere Spieler und soll noch im zweiten Quartal (April bis Juni) fertiggestellt werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 81 Prozent der knapp 200 Reviews positiv). Hier eine kleine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer