Hell is Other Demons: Bullet-Hell-Shooter für PC und Switch im Anflug - 4Players.de

Cuddle Monster Games und Kongregate bereiten ihr Arcade-Shoot'em-Up Hell is Other Demons für den Landeanflug auf PC und Nintendo Switch vor. Los geht's am 18. April 2019 via Kartridge und eShop . Die Veröffentlichung auf Steam soll am 20. April erfolgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Schlüpfe in die raue Haut eines Dämonen, der einen ganzen Haufen anderer Dämonen vernichten will. Kämpfe dich durch eine umfangreiche Kampagne und besiege wunderbar übertriebene Bosse. Sammle ein Arsenal an Waffen und Upgrades, um die vielfältigen und brutalen Herausforderungen zu bestehen.Fans klassischer, highscore-basierter Arcade-Spiele werden sich im Arcade-Modus pudelwohl fühlen, der durch unbegrenzte, prozedural generierte Action und einen endlosen Wiederspielwert besticht. Nichts hält dich davon ab, deinen Highscore zu schlagen... außer natürlich tausenden von blutrünstigen Dämonen.Die knalligen Farben und klobigen Pixel von Hell is Other Demons werden perfekt ergänzt durch einen satten Synthwave-Soundtrack von Rémi Gallego (The Algorithm) und Retro-Soundeffekte von Magnus Pålsson." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer