Revenant Saga: Xbox-One-Adaption des Fantasy-Rollenspiels veröffentlicht - 4Players.de

Exe-Create und Kemco haben eine Umsetzung ihres bereits für iOS, Android, Wii U, Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita und PC (Steam) erschienenen Fantasy-Rollenspiels Revenant Saga für Xbox One und Windows 10 veröffentlicht . Der Download via Microsoft Store schlägt mit 14,99 Euro zu Buche. In der Spielbeschreibung heißt es: "Werde zu einem Revenant und finde die Wahrheit jenseits von Rache in diesem Gothic-Fantasy-RPG mit atemberaubenden 3D-Schlachten!Nachdem er in ein unsterbliches Wesen namens 'Revenant' verwandelt wurde und von der Existenz eines ihm innewohnenden Dämons erfuhr, begibt sich Albert auf eine Reise, um die dafür verantwortliche Person mit ihrem eigenen Leben bezahlen zu lassen. Während er auf seinem Weg andere trifft, die sich mit ihren eigenen bildhaften Dämonen herumschlagen, welche Antwort wird er da finden...?Dies ist ein Titel, den man nicht verpassen sollte! Er bietet eine herausragende Geschichte, welche die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmen lässt und verfügt über reichlich Content. Darunter eine Vielzahl einzigartiger Subquests, In-Battle Verwandlungssysteme, sowie ein Waffenschmiedesystem, das es Spielern erlaubt, völlig einzigartige Waffen für den Einsatz in rundenbasierten Schlachten mit 3D-Animationen herzustellen!" Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer