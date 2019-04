Capcom Home Arcade: Plug-&-Play-Arcade-Heimkonsole mit 16 vorinstallierten Capcom-Spielen für 230 Euro - 4Players.de

Screenshot - Capcom Home Arcade (Spielkultur) Screenshot - Capcom Home Arcade (Spielkultur) Screenshot - Capcom Home Arcade (Spielkultur) Screenshot - Capcom Home Arcade (Spielkultur)

1944: The Loop Master

Alien vs Predator

Armored Warriors

Capcom Sports Club

Captain Commando

Cyberbots: Fullmetal Madness

Darkstalkers: The Night Warriors

Eco Fighters

Final Fight

Ghouls'n Ghosts

Giga Wing

Street Fighter 2 Turbo: Hyper Fighting

Mega Man: The Power Battle

Progear

Strider

Super Puzzle Fighter 2 Turbo

Capcom und Vertriebspartner Koch Media haben den Capcom Home Arcade angekündigt, eine Plug-&-Play-Arcade-Konsole. Auf der Heimkonsole sind 16 Capcom-Spiele "aus dem goldenen Zeitalter des Arcade-Gamings" vorinstalliert. Zwei originalgetreue Premium-Sticks und "widerstandsfähige Druckknöpfe" im Capcom-Schriftzugdesign werden versprochen."Die Capcom Home Arcade verfügt über wettkampf-taugliche Sanwa-Sticks und Drucknöpfe, um die bestmögliche Präzision, Reaktionszeit und Haltbarkeit gewährleisten zu können. Die 16 vorinstallierten Spiele basieren auf den originalen Capcom-Arcade-ROMs, die exklusive mit Hilfe von FBAlpha emuliert werden, um Spielern ein authentisches und akkurates Arcade-Spielvergnügen zu ermöglichen. Ob Highscores im Einzelspieler knacken, mit Freunden im Mehrspieler-Koop verbünden oder eben diese in hitzigen Schlachten zu bekämpfen - der Capcom Home Arcade hält für jeden Spieler das richtige Vergnügen bereit. Mit der On-Board-Wifi-Funktion des Capcom Home Arcade können Spieler ihre besten Highscores in das weltweit verfügbare Highscore Leaderboard übertragen werden, um sich mit den Leistungen anderer Spieler auf der ganzen Welt zu messen", schreibt Capcom.Vorinstallierte Spiele:Capcom Home Arcade wird ab 25. Oktober 2019 bei führenden Händlern in Europa, Australien, Neuseeland, im Mittleren Osten und in Russland erhältlich sein. Der Preis soll 229,99 Euro betragen. Weitere Details wurden nicht verraten.Letztes aktuelles Video: Trailer