Zombotron: 2D-Zombie-Action für PC im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Zombotron (PC) Screenshot - Zombotron (PC) Screenshot - Zombotron (PC) Screenshot - Zombotron (PC) Screenshot - Zombotron (PC) Screenshot - Zombotron (PC) Screenshot - Zombotron (PC)

Ant.Karlov und die Armor Games Studios wollen ihre 2D-Zombie-Action Zombotron am 22. April 2019 für PC veröffentlichen. Der Download via Steam Kartridge und Humble Store soll mit knapp 15 Dollar zu Buche schlagen. In der Run'n'Gun-Action à la Metal Slug und Co. ist man sowohl zu Fuß als auch in Fahrzeugen unterwegs, um als Söldner auf dem Planeten Zombotron einem Notsignal nachzugehen und mit einem breiten Waffenarsenal Jagd auf allerlei Untote zu machen. Hier ein kleiner Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer