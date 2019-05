Steambirds Alliance: Offener Betatest an diesem Wochenende - 4Players.de

Der (erste) offene Betatest von Steambirds Alliance ist auf Steam gestartet worden. Der Testlauf soll am Sonntag enden.Der kooperative Bullet-Hell-Shooter von Realm-of-the-Mad-God-Entwickler Spry Fox inszeniert Balleraction mit endlosen Gegnerwellen, Missionen und Bosskämpfen in einer offenen Welt für Dutzende von Spielern, die ihre Flugmaschinen individuell anpassen können. Bis zu 60 Spieler sollen gemeinsam an den Kämpfen teilnehmen können. Ein Drittanbieteraccount wird benötigt: Spry Fox Network (unterstützt Verknüpfung mit Steam-Account). Der offizielle Take-Off soll im Sommer 2019 auf Free-to-play-Basis erfolgen. Konsolen-Umsetzungen sollen später folgen.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer