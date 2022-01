Forza Street: PC- und Mobile-Ableger der Erfolgsserie wird eingestellt

Das Forza-Entwicklerstudio Turn 10 hat angekündigt, den Betrieb des PC- und Mobile-Rennspiel Forza Street bald zu beenden. Forza Street, ursprünglich 2018 unter dem Namen Miami Street veröffentlicht, erschien 2019 für Windows und Mobilgeräte als abgespeckter Free-2-Play-Racer. Das Rennspiel richtete sich an Spieler, die nicht über eine High-End-Hardware verfügen, die am PC für Forza-Spiele normalerweise nötig ist. Jetzt, drei Jahre nach Veröffentlichung, soll der Titel aber eingestellt werden.Die Neuigkeit kam über den Entwickler-Blog von Turn 10 Studios , in welchem sich Principal Design Director Andy Beaudoin bei den Fans bedankte und erklärte: "Nach reiflicher Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, Forza Street zu beenden, da das Team seinen Fokus auf neue und aufregende Forza-Erfahrungen verlagert. Wir verstehen, dass dies eine traurige Nachricht für unsere Spieler ist, aber wir möchten diese Zeit nutzen, um unsere Dankbarkeit an alle zu richten, die uns auf unserer ersten Reise in die mobile Welt begleitet haben."Ein genaues Datum für die Einstellung des Spiels wurde noch nicht bekannt gegeben. Fest steht aber, dass Forza Street derzeit noch spielbar ist. Turn 10 hat das letzte Update am 10. Januar 2022 veröffentlicht und damit gleichzeitig den In-App-Store deaktiviert. Mit dem Update wurden zusätzlich ein brandneues Auto, schnellere Energieladungen und kürzere Wartezeiten bei Autoshows hinzugefügt. Die Preise für alle Gegenstände, die mit Ingame-Währung gekauft werden können, wurden reduziert. Spieler, die in den letzten 30 Tagen diese Währung erworben haben, bekommen eine Rückerstattung. Wer noch etwas im Spiel auf dem Konto hat, sollte dies bis zur Abschaltung ausgeben, da der Rest sonst verfällt.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer