Neverinth: Bevorstehender Early-Access-Start des nordischen Action-Rollenspiels - 4Players.de

Das auf nordischer Mythologie basierende Action-Rollenspiel Neverinth von CreAct Games und Another Indie wird am 30. April 2019 in den Early Access auf Steam starten, wo es in zwölf bis 18 Monaten fertiggestellt werden soll. Im Spiel schlüpft man in die Rolle einer Frau, die nach dem Tod der Götter vom Lebensbaum Yggdrasil heraufbeschworen wird, um im "Never Ending Labyrinth" (Neverinth) zu einer Walküre zu werden. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer