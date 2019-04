XIII: Remake des Comic-Shooters für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Der französische Publisher Microids hat ein weiteres Remake angekündigt. Neu aufgelegt wird XIII . Der Comic-Shooter im Cel-Shading-Stil erschien 2003 für PC, GameCube, PS2 und Xbox ( zum Test ). Die neue Version wird von Playmagic entwickelt und soll am 13. November 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.In dem Ego-Shooter steuert man den Soldaten "Thirteen", der sein Gedächtnis verloren hat und beschuldigt wird, den Präsidenten der USA ermordet zu haben. "Thirteen" erwacht ohne Erinnerungen am Brighton Beach. Die einzigen Hinweise sind ein kleiner Schlüssel und ein XIII-Tattoo über dem Schlüsselbein. In der 34 Levels umfassenden Einzelspieler-Kampagne wird man nach Antworten suchen. XIII basiert auf dem gleichnamigen Comic (1983) von Jean Van Hamme und William Vance."Die Idee für dieses Remake war naheliegend, da diese Art von handlungsbasiertem Ego-Shooter unserer Meinung nach in der heutigen Gaming-Landschaft fehlt. Unser Ziel ist es, die packende Geschichte von XIII mit den bestmöglichen Grafiken und Animationen einer neuen Generation von Spielern zu präsentieren. Das Ergebnis wird spektakulär sein, denn wir bleiben natürlich auch der hervorragenden Arbeit des Originals treu", schrieb Francois Coulon (Head of Production bei Microids) im PlayStation.Blog Letztes aktuelles Video: Ankündigung