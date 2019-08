XIII: Remake auf 2020 verschoben - 4Players.de

Das Remake von XIII ist von Publisher Microids auf 2020 verschoben worden, damit die Entwickler (PlayMagic) genug Zeit haben, um das angestrebte Qualitätssziel zu erreichen, heißt es. Bisher sollte das Remake des Shooters am 13. November 2019 für PC, Mac, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.In dem Ego-Shooter steuert man den Soldaten "Thirteen", der sein Gedächtnis verloren hat und beschuldigt wird, den Präsidenten der USA ermordet zu haben. "Thirteen" erwacht ohne Erinnerungen am Brighton Beach. Die einzigen Hinweise sind ein kleiner Schlüssel und ein XIII-Tattoo über dem Schlüsselbein. In der 34 Levels umfassenden Einzelspieler-Kampagne wird man nach Antworten suchen. XIII basiert auf dem gleichnamigen Comic (1983) von Jean Van Hamme und William Vance.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung