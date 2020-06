XIII: Remake des Comic-Shooters erscheint am 10. November; erste Spielszenen im Trailer

Screenshot - XIII (PC) Screenshot - XIII (PC) Screenshot - XIII (PC) Screenshot - XIII (PC) Screenshot - XIII (PC)

Das Remake des Comic-Shooters XIII wird am 10. November 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Einen Blick auf die Cel-Shading-Optik und die lautmalerischen Comic-Elemente (Onomatopoetika) ermöglicht der folgende Spielszenen-Trailer, der ebenfalls die laute und die leise Vorgehensweise zeigt. Außerdem sollen der Soundtrack und die Stimmen der Sprecher des Originals (2003) remastered werden.Der Shooter im Cel-Shading-Look wird von Play Magic entwickelt. Der Publisher ist Microids, wobei das Spiel im deutschsprachigen Raum von astragon Sales & Services vertrieben wird. XIII wird auch als Limited Edition (Box-Version) erhältich sein. Diese Version umfasst das Hauptspiel, eine aufklappbare Metallbox, drei Kunstdruckkarten und 13 Ingame-Waffen-Skins. Das Golden Classic Weapon Skins-Pack (Pistole + goldenes Messer) wird bei teilnehmenden Einzelhändlern für alle Editionen als Pre-Order-Bonus erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerIn dem Ego-Shooter steuert man den Soldaten "Thirteen", der sein Gedächtnis verloren hat und beschuldigt wird, den Präsidenten der USA ermordet zu haben. "Thirteen" erwacht ohne Erinnerungen am Brighton Beach. Die einzigen Hinweise sind ein kleiner Schlüssel und ein XIII-Tattoo über dem Schlüsselbein. In der 34 Levels umfassenden Einzelspieler-Kampagne wird man nach Antworten suchen. XIII basiert auf dem gleichnamigen Comic (1983) von Jean Van Hamme und William Vance.Die Story von XIII: "Wer bist du? Das Land befindet sich nach der Ermordung des Präsidenten immer noch in Schockstarre. Du erwachst verwundet und ohne Erinnerung an einem Strand der US-Ostküste. Die einzigen Hinweise auf deine Identität sind eine eintätowierte XIII auf deinem Schlüsselbein und ein Schließfachschlüssel. Trotz des Erinnerungsverlustes realisierst du, dass dein Körper nicht alles vergessen hat, denn du verfügst über die erstaunlichen Reflexe eines gut ausgebildeten Regierungsagenten. Schon bald wirst du dich anschicken, deine Vergangenheit aufzudecken und dabei auf die Rolle stoßen, die du im Attentat auf den US-Präsidenten gespielt hast – und auf eine weitreichende Verschwörung unglaublichen Ausmaßes."