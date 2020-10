XIII: Switch-Version auf 2021 verschoben; Waffen- und Gadgetarsenal im Video

XIII unveils its fighting gear in a new Good old weapons trailer! 💥



Available on November 10th on PlayStation 4, Xbox One and PC. The game will release on Nintendo Switch in 2021. https://t.co/VfNR2fOciD



Nach anfänglichen Gerüchten kam jetzt die offizelle Bestätigung seitens Play Magic und Microids: Die Neuauflage der Comic-Shooters XIII ( ab 45,45€ bei kaufen ) erscheint auf Switch erst im kommenden Jahr. Auf PC, PS4 und Xbox One wird es dagegen beim zuletzt kommunizierten Releasetermin am 10. November bleiben.Gleichzeitig wirft man im Good Old Weapons Trailer einen Blick auf das Arsenal an Waffen und Gadgets, die dem Spieler im Ego-Shooter zur Verfügung stehen werden. Neben Wummen von der einfachen 9mm-Pistole bis hin zur Bazooka darf man mit Schalldämpfer und Harpune auch leise vorgehen. Mit Greifhaken, Dietrich und Spionage-Mikrofon erhält man außerdem zusätzliche Ausrüstung.Letztes aktuelles Video: Good Old Weapons Trailer