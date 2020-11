XIII: Soundtrack von Lionel Gaget mit "jazziger Atmosphäre"

Der Soundtrack von XIII ab 43,65€ bei kaufen ) (Remake) stammt von Lionel Gaget, der auch schon die Musik für das Original geschrieben hatte. Der französische Komponist blickt im folgenden Video-Interview (mit Spielszenen) auf die Produktion des XIII-Soundtracks zurück und erklärt, wie und warum er bestimmte Instrumente ausgewählt hat, um dem Spiel seine "jazzige Atmosphäre" zu verleihen. Auf seinem Klavier demonstriert er zudem die dynamische Musik, die ihren Rhythmus passend zu den Handlungen des Spielers beschleunigt oder verlangsamt. Der Komponist erläutert ebenfalls die musikalische Identität von unterschiedlichen Situationen - sei es eine Erkundungssequenz, eine Schleich-Situation oder ein Kampf. Der Soundtrack wird von Microids und Ubisoft Music am 10. November 2020 ebenfalls auf verschiedenen Streaming-Plattformen erscheinen.XIII erscheint am 10. November 2020 für PC, PS4 und Xbox One. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt die XIII - Limited Edition für PlayStation 4 und Xbox One am 10. November 2020 zum Preis von 49,99 Euro in den Handel. Der Vertrieb erfolgt durch astragon Sales und Services. 2021 erscheint die Limited Edition für Nintendo Switch.Letztes aktuelles Video: Soundtrack Trailer