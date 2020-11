XIII: Trailer zum Verkaufsstart soll auf das Remake des Cel-Shading-Shooters einstimmen

Morgen kehrt der Cel-Shading-Shooter XIII ab 37,47€ bei vorbestellen ) als Remake auf PC, PS4 und Xbox One zurück. Einen Überblick über den Shooter geben Microids und PlayMagic im folgenden Trailer zum Verkaufsstart. Auch der Soundtrack und die Stimmen aus dem Original (2003) sind im Remake wieder zu hören. In der deutschen Version lieh bzw. leiht Ben Becker der Hauptfigur seine Stimme. Die Switch-Version folgt 2021.Das Publisher-Duo Microids und astragon schreibt: "In diesem Remake des (...) First-Person-Shooters aus dem Jahr 2003 schlüpfen Spieler und Spielerinnen in die Rolle von XIII, einem Mann, der seine Erinnerung verloren hat und nun auf der Suche nach seiner Vergangenheit ist. Gleichzeitig ist er fest entschlossen, Licht ins Dunkel einer der erstaunlichsten Verschwörungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu bringen. So dürfen sich Spieler*innen bereit für ein mysteriöses und aufregendes Solo-Abenteuer machen, das Action- und Stealth-Elemente in 34 originalgetreuen Leveln kombiniert. (...) Im lokalen Multiplayer-Modus können bis zu 4 Spieler*innen im Splitscreen gegeneinander antreten. Wie das aussehen kann, zeigt der offizielle Launch-Trailer."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer