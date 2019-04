The Walking Dead: The Telltale Definitive Series: Überarbeitete Sammlung für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (PC) Screenshot - The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (PC) Screenshot - The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (PC)

Skybound Games hat The Walking Dead: The Telltale Definitive Series angekündigt. Die Spiele-Sammlung enthält alle vier Seasons von The Walking Dead aus dem Hause Telltale Games sowie The Walking Dead: Michonne. Insgesamt sind 23 Episoden enthalten. Die Spielzeit soll laut Hersteller mehr als 50 Stunden betragen.Darüber hinaus soll der Grafikstil "Graphic Black" aus der finalen Staffel auf alle anderen Staffeln übertragen werden. Auch weitere Grafik-Verbesserungen sollen an sämtlichen Episoden vorgenommen werden, hierzu gehört zum Beispiel die dynamische Beleuchtung. Außerdem sollen Charakter-Darstellung, Lippensynchronisation und Benutzeroberfläche verbessert werden. Die Sammlung umfasst diverses Hinter-den-Kulissen-Material (über 10 Stunden Entwicklerkommentar), einen Music-Player mit über 40 Tracks, eine digitale Kunstgalerie und ein 3D-Model-Viewer mit Sprachausgabe. Verbunden werden alle Spiele durch ein neues "3D-Menü".Die The Walking Dead: The Telltale Definitive Series soll im September 2019 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Skybound bietet ebenfalls drei Collector's Packs mit Bonusinhalten im hauseigenen Shop an: Protector Pack für 99,99 Dollar, Guardian Pack für 249,99, Dollar und Signature Pack für 349,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Ankündigung