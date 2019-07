The Walking Dead: The Telltale Definitive Series: Termin steht fest; "Graphic Black Art Style" in Aktion - 4Players.de

Skybound Games wird The Walking Dead: The Telltale Definitive Series am 10. September 2019 zum Preis von 49,99 Euro veröffentlichen. Das Bundle enthält alle vier Staffeln der Spieleserie mit Bonusmaterial und Verbesserungen. Die Sammlung erscheint weltweit als physische Boxed-Version für PlayStation 4 und Xbox One - sowie digital im PlayStation Store, Microsoft Store und dem Epic Games Store."The Walking Dead: The Telltale Definitive Series beinhaltet neben allen Staffeln der Serie auch The Walking Dead: Michonne, den DLC 400 Days sowie diverse digitale Bonusinhalte. Spieler können sich auf über 50 Stunden Gameplay in 23 einzigartigen Episoden freuen, außerdem auf mehr als 10 Stunden Entwicklerkommentare, Behind-The-Scenes-Bonus-Features inklusive Concept- und Character-Art, die Kurzdokumentation 'Return of The Walking Dead', sowie originalgetreue Menüs und ein Musikplayer mit über 140 Tracks. Als Hommage an die The Walking Dead Comics, ist der 'Graphic-Black'-Art Style nun für alle Staffeln verfügbar", schreiben die Entwickler."Graphic Black ist ein liebevoller Tribut an das Original und ein stimmungsvoller Art Style, der das Spiel wie einen lebendigen Comic aussehen lässt", so Kent Mudle, Creative Director für The Walking Dead und das Still Not Bitten Team bei Skybound Games. "Der neue visuelle Stil, zuvor für The Final Season erdacht und perfektioniert, bietet Langzeitfans die Möglichkeit, das Spiel in einem neuen Licht zu sehen, während neue Spieler ein visuell überarbeitetes Abenteuer erleben."Letztes aktuelles Video: Graphic Black Teaser