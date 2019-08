The Walking Dead: The Telltale Definitive Series: Überblick über die Sammlung - 4Players.de

Skybound Games wird The Walking Dead: The Telltale Definitive Series bekanntlich am 10. September 2019 zum Preis von 49,99 Euro veröffentlichen. Das Bundle enthält alle vier Staffeln der Spieleserie mit Bonusmaterial und Verbesserungen. Die Sammlung erscheint weltweit als physische Boxed-Version für PlayStation 4 und Xbox One - sowie digital im PlayStation Store, Microsoft Store und dem Epic Games Store.Einen Überblick über die Sammlung geben die Entwickler im folgenden Video. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series enthält alle vier Staffeln der Serie inklusive The Walking Dead: Michonne, mehr als zehn Stunden Entwickler-Kommentar, Behind-the-Scenes-Features, darunter Concept- und Character-Art, die Kurzdokumentation "Return of The Walking Dead", originalgetreue Menüs und einen Music Player mit über 140 Tracks. Als Hommage an die Comics ist der Grafikstil "Graphic Black", der bisher nur in "The Final Season" zum Einsatz kam, für alle Staffeln im Bundle verfügbar.Letztes aktuelles Video: Trailer"Darüber hinaus veröffentlicht Skybound Games erneut die zweite und dritte Staffel der Serie - The Walking Dead: Season Two und The Walking Dead: A New Frontier - für Nintendo Switch im Nintendo eShop am 10. September. Mit dem Re-Release könenn Nintendo-Fans jede der vier The Walking Dead Staffeln im neuen 'Graphic Black'-Art Style und vielen weiteren Verbesserungen einzeln herunterladen."