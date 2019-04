Castlevania Anniversary Collection: Klassiker-Sammlung mit acht Castlevania-Titeln erscheint Mitte Mai - 4Players.de

We are super excited to reveal the complete line up for the first Castlevania Anniversary Collection coming May 16! 🔥⚰️🧛‍♂️



Konami Digital Entertainment wird am 16. Mai 2019 die Castlevania Anniversary Collection in digitaler Form für 19,99 Euro auf PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Die Klassiker-Sammlung umfasst acht Titel, und zwar Castlevania, Castlevania 2 Simon's Quest, Castlevania 3 Dracula's Curse, Super Castlevania 4, Castlevania The Adventure, Castlevania 2: Belmont's Quest, Castlevania Bloodlines (in Europa bekannt als Castlevania: The New Generation) und Kid Dracula.In der Pressemitteilung schreibt der Publisher: "Die Castlevania Anniversary Collection gehört zu den Feierlichkeiten rund um den 50. Geburtstag von Konami, der als Anlass genommen wird, beliebte Retro-Titel zu aufregenden Collections zu bündeln. (...) Um die Castlevania Anniversary Collection angemessen zum Leben zu erwecken und für moderne Spielsysteme umzusetzen, arbeitete Konami im Rahmen der Veröffentlichung mit dem Entwickler M2 zusammen. Gemeinsam mit einem Bonus-eBook, inklusive Interview mit Adi Shankar, einem Produzenten der Anime-Serie von Castlevania, bieten die digitalen Extras einen unterhaltsamen und umfassenden Einblick in die Historie der Spielreihe."