Castlevania Anniversary Collection: Klassiker-Sammlung auf PC, PS4, Switch und Xbox One erhältlich - 4Players.de

Arcade Classics: Kompatbile Titel bekommen die Einstellungsmöglichkeit, sie in vertikaler Ausrichtung auf Nintendo Switch wiederzugeben - auch bekannt als Tate-Modus.

Arcade Classics / Castlevania / Contra: Hinzufügen der Option, japanische ROMs relevanter Titel auf allen Plattformen abzuspielen.

Castlevania / Contra: Hinzufügen der Möglichkeit, zwischen japanischen und englischen Scans des Bonusbuchs zu wählen."

Die "erste" Castlevania Anniversary Collection von Konami Digital Entertainment ist ab heute als digitaler Download via PlayStation Store, Xbox Live, Nintendo eShop und Steam zu einem Preis von knapp 20 Euro erhältlich.Die Castlevania Anniversary Collection beinhaltet acht Spiele der Castlevania-Reihe wie Castlevania 3: Dracula's Curse oder Castlevania Bloodlines, das in Europa unter dem Namen Castlevania: The New Generation erschien. Mit Kid Dracula ist ein Spiel dabei, das außerhalb Japans bisher unveröffentlicht war. Entwickelt wurde die Sammlung von M2.Übersicht über die Inhalte:Der Publisher schreibt weiter: "Die Castlevania Anniversary Collection gehört zu den Feierlichkeiten rund um den 50. Geburtstag von Konami, der als Anlass genommen wird, beliebte Retro-Titel zu aufregenden Collections zu bündeln. So wurde bereits im letzten Monat die Arcade Classics Anniversary Collection veröffentlicht, im Sommer 2019 folgt schon bald die Contra Anniversary Collection. Basierend auf dem Spieler-Feedback zum Start der Arcade Classics Anniversary Collection sind derzeit mehrere kostenlose Updates für alle Anniversary Collections in Entwicklung, welche die nachfolgenden Features hinzufügen. Genauere Details zu den Updates werden zeitnah bekannt gegeben.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer