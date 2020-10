One Finger Death Punch 2: PS4-Start der rasanten Kung-Fu-Action

Beherrsche die Action mit nur 2 Buttons.

Meistere die Grundlagen in intuitiven Tutorial-Levels.

Schalte 26 einzigartige Skills frei für das ultimative Kampfspektakel!

Führe filmreife Angriffe mit über 1000 möglichen Animationen aus.

Unbegrenzter Wiederspielwert!

Am 30. September 2020 haben Silver Dollar Games und eastasiasoft den bereits für PC, Xbox One und Nintendo Switch erschienenen sowie auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewerteten 2D-Brawler One Finger Death Punch 2 auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 8,99 Euro, wobei Mitglieder von PlayStation Plus aktuell einen Launch-Rabatt erhalten und nur 7,19 Euro zahlen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Im Zwei-Button-Brawler One Finger Death Punch 2 triffst du auf simples, doch spektakuläre Kung-Fu-Prügeleien mit viel Stil. Vorsicht Suchtgefahr! Umzingelt und in der Unterzahl greifst du zu jeder Waffe, die du in die Hände bekommst, um dich den endlosen Wellen erbarmungsloser Gegner zu erwehren. Erlerne eine Vielzahl an Skills, die du in irrem Tempo und mit tödlicher Präzision entfesselst. Teile nach links und rechts aus, überlebe den Ansturm und triumphiere!"Als Inhalte werden genannt:Letztes aktuelles Video: PS4Trailer