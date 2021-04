Partisans 1941: "Back into Battle" ist die erste Erweiterung

"Missions-Modus: brandneue Herausforderungen in sieben bisher unbekannten Gebieten.

Neue Szenarien mit Modifikatoren: Spieler können ihr Team aus Partisanen frei zusammenstellen und verschiedene Kombinationen aus Fähigkeiten und Equipment verwenden.

Heroic Defense: in diesem Modus überleben nur die härtesten Kommandeure gegen Wellen an Feinden.

Neue Dialoge am Lagerfeuer geben Spielern bessere Einblicke in die Gedankenwelt und Persönlichkeiten der Partisanen."

Am 29. April 2021 wird mit "Back into Battle" die erste Erweiterung für Partisans 1941 ab 18,99€ bei kaufen ) von Publisher Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Alter Games veröffentlicht. Das DLC-Paket umfasst zwei Spielmodi, neue Einsätze und anpassbare Szenarien."Der Back Into Battle-DLC erweitert das Hauptspiel Partisans 1941 mit neuen Gameplay-Features und Modi, die besonders auf eine Verbesserung des Wiederspielwerts abzielen. Im Missions-Modus können Spieler ihren eigenen Partisanen-Trupp, ihre Fähigkeiten sowie ihr Equipment selbst zusammenstellen, um jede einzelne Mission auf ihre eigene Art und Weise anzugehen. Während Besitzer des Hauptspiels fünf bestehende Maps im neuen Modus spielen können, erhalten DLC-Besitzer sieben komplett neue Missionen zusätzlich. Im DLC-exklusiven Modus Heroic Defense stellen sich die Partisanen immer stärker werdenden Wellen an Gegnern, die ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen", schreibt der Publisher.DLC Features:Letztes aktuelles Video: Back Into Battle TrailerBeschreibung des Hauptspiels: "Das Echtzeit-Taktikspiel Partisans 1941 bietet taktische Squad-Kämpfe, Stealth-Elemente, Charakterentwicklung und Ressourcenmanagement. Spieler übernehmen die Führung einer Gruppe mutiger Partisanen an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg, die hinter feindlichen Linien gegen die Besatzung der Nazis ankämpft. Dabei rekrutieren sie Soldaten und Zivilisten als einzigartige Verbündete, um eine Vielzahl an Herausforderungen zu bewältigen - von Sabotageaktionen bis hin zu umfangreichen Angriffen auf die feindlichen Versorgungslinien. Das ausbaubare Hauptquartier tief im Wald fungiert zwischen den Missionen mit seinen verschiedenen Gebäudearten als Zentrale für die Partisanen. Dort werden die eigenen Trupps verbessert und bewaffnet, Ressourcen beschafft und verwaltet sowie am Lagerfeuer innegehalten."