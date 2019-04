Doraemon Story of Seasons: Felder bestellen, Farm ausbauen und Freundschaften schließen; auf PC und Switch - 4Players.de

Doraemon Story of Seasons wird im Herbst 2019 für PC via Steam und Nintendo Switch via eShop erscheinen. In dem Spiel, das an Harvest Moon, Stardew Valley und My Time at Portia erinnert, trifft der Anime-Charakter Doraemon auf die Story-of-Seasons-Reihe. So wird man in Doraemon Story of Seasons verschiedene Aktivitäten durchführen können, dazu gehören das Bepflanzen von Feldern, der Ausbau der eigenen Farm, die Erkundung der Umgebung und vieles mehr. Neben Nobita werden die Spieler noch weitere bekannte Gesichter aus der Doraemon-Reihe auf ihrer Reise treffen und mit diesen interagieren und Freundschaften schließen.Das Spiel ist das Resultat aus der Zusammenarbeit von Bandai Namco Entertainment (Publisher), Marvelous (Produktion) und Brownies (Entwicklung).Letztes aktuelles Video: Ankuendigung